24 Nisan Perşembe Terazi Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün Venüs'ün Kuzey Ay Düğümü ile birleştiği bir enerji akışı içerisindeyiz. Bu enerji, hayatında yeni bir başlangıç yapmana olanak sağlayabilir. Ancak, bugün derinlemesine bağlantılar kurmak veya uzun süreli ilişkiler hakkında konuşmak pek mümkün görünmüyor. Günün enerjisi, daha çok anlık arzular ve tutkular üzerine yoğunlaşmış durumda.

Zira, Kuzey Ay Düğümü'nün etkisiyle, maddi konularda olduğu gibi, kazanmak için harekete geçme eğiliminde olabilirsin. Aşk hayatında ise, özgürlüğünü arzulayabilir ve belki de biraz keyfi bir şekilde yalnızlaşmayı tercih edebilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...