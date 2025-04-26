27 Nisan Pazar Terazi Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün Boğa burcunda gerçekleşen Yeni Ay'ın enerjisini hissedeceksin. Bu ara kalbinin fısıltısını dikkate almalısın. Tam da bu noktada duygusal konular söz konusu olduğunda, rasyonel düşünceleri bir kenara bırakmalısın. Aşkın büyüsüne bırakmalısın kendini.

Rüzgar seni nereye götürürse oraya gitmenin tam zamanı. Belki de kapını çalan yeni bir aşk değil, fakat gerçek ve samimi duygularla geçmişten gelen izlerle dolu! Kalbindeki artık yanında diyebiliriz. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…