29 Nisan Salı Terazi Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugünlerde gökyüzündeki enerjilerin seninle olan dansı, konuşma ve iletişim yeteneklerini öne çıkaracak. Dün Boğa burcunda gerçekleşen Yeni Ay'ın güçlü enerjisi, seni belki de bir ilişkiye, özellikle de iletişim yoluyla bağlanabileceğin bir aşka yönlendirebilir.

Tam da bu noktada yeni bir aşk ilişkisi kapıda diyebiliriz. Bu arada sözlerin kadar mesajlaşmaların da bir hayli ilgi çekici olabilir. Bu noktada yüz yüze ifade edemediğin duygularını mesajlarla paylaşabilirsin. Sonuçta aşka giden her yol mübahtır, değil mi? İçinden geleni özgürce söyleyerek güzel duygular be aşkın seni sarmasına izin ver. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...