30 Nisan Çarşamba Terazi Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün senin için dönüm noktası olabilir. Zira, Venüs'ün Koç burcuna geçişiyle ortaya çıkan enerji; sevdiğin kişiyle arandaki zihinsel bağlantıyı daha da derinleştirebilecek bir güç taşıyor. Güçlü bağlar ve aşk istiyorsan, açık ve net olmalısın. Konuşmak, ilişkindeki belirsizlikleri ve anlaşmazlıkları çözebilir.

Görünen o ki sözler en derin yaraları dahi iyileştirebilir. Belki de bu, birlikte yaşadığınız zorlukları aşmak ve ilişkinizi daha da sağlamlaştırmak için ele geçmez bir fırsattır. Aşkın gücünü ve sesini dinlemelisin. Sözlerini kalbinin sesine göre seçmeli ve birlikte mutlu olmanın yolunu bulmalısın. Bu aşk için son şans olabilir. Seçim senin; ayrılık mı, yeniden aşk mı? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...