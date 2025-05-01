2 Mayıs Cuma Terazi Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Terazi, aşk hayatında bugün bir deprem olabilir. Zira tutkuların ve korkuların derinliklerinden yüzeye çıkabilir. Bu duygusal dalgalanmaların nedeni, güçlü ve gizemli Plüton’un Kova burcunda geri hareket etmesi olabilir. Bu geri hareket, geçmişin kapılarını açabilir ve eski bir aşkı yeniden hayatına dahil edebilir.

Eski bir aşkın yeniden kalbine sızma ihtimali var, bu yüzden hazırlıklı olmalısın. Bu kişi, kalbinin en derin köşelerine sakladığın biri olabilir ve bugün, Plüton’un etkisiyle, bu kişi yeniden hayatına girebilir. Bu durum, aşk hayatında yeni bir dönemin başlangıcı olabilir. İşte bu duygusal süreçte geçmişe dönmeyi isteyip istemediğini bilmelisin! Sahi, onun kalbini çalmasına izin verecek misin? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal..