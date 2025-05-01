2 Mayıs Cuma Koç Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Koç, bugün aşkta sosyal çevrenden biriyle olan ilişkinin dinamiklerinde bazı değişiklikler olabilir. Belki de uzun zamandır arkadaş olduğun biriyle olan bağın derinleştiğini hissediyorsun. Görünen o ki O'nunla birlikte geçirdiğin zamanın tadını çıkarıyorsun ve bu kişiye karşı hislerin değişmeye başladı. Peki, bu aşkı kabul edebilir misin?

Öte yandan astroloji dünyasının güçlü ve gizemli gezegeni Plüton, Kova burcunda geri hareketine başladı. Tam da bu noktada arkadaşça başlayan ilişkilerin aşka dönüşebileceğini de bilmelisin. Aşk sana adım adım ve sosyal hayatınla iç içe bir şekilde geliyor. Bu durumda sen onunla ne yapacaksın bunu çözmelisin. Bol şans! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal..