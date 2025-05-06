7 Mayıs Çarşamba Terazi Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün senin için tüm engellerin birer birer ortadan kalktığı bir gün olacak. Gökyüzünde oluşan enerjiler, aşk hayatında bazı değişimlerden söz ediyor. İletişim gezegeni Merkür, yaraları iyileştiren Chiron ile birleşerek adete kalbindeki yaraların üzerine nazikçe dokunuyor. Belki de son zamanlarda yaşadığın bir tartışmanın ardından oluşan sessizliği sona erdirmek için bir fırsat sunuyor.

Bu sessizliği sona erdirmek için kullanacağın kelimelerin önemi ise büyük. Bu kez, kelimelerin daha yumuşak, daha anlayışlı ve iyileştirici olacaktır. Çünkü artık ne istediğini çok iyi biliyorsun ve nereden kırıldığını da açıkça hissediyorsun.

Ancak bu süreçte dikkat etmen gereken bir nokta var. Eğer bir ayrılık kaçınılmazsa, bunu kabul etmek ve aynı yerden bir daha kırılmamak için gereken dersleri çıkarmak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…