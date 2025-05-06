7 Mayıs Çarşamba Koç Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Koç, bugün senin için yepyeni bir sayfa açılıyor ve yükselişe geçiyorsun! Bugün gökyüzünde Merkür ile Chiron'un kavuşumu gerçekleşiyor, bu da geçmişte yaşanmış bir konuşmanın izlerini yeniden gündeme taşıyabilir. Kalbinin en gizli, en derin köşelerinde sakladığın, belki de hiç kimseyle paylaşmadığın o kelimeler, şimdi şifa bulmak için ortaya çıkmak istiyor.

Şimdi sessizliğin değil, dürüstlüğün gücünü kullanman gerekiyor. Kendi duygularını ve düşüncelerini açıkça ifade etmek, sana da ilişkine de şifalandırıcı bir etki yaratabilir. Kendini daha güçlü, daha öz güvenli ve daha mutlu bir hissedebilirsin.

Öyleyse hadi duygularını ve düşüncelerini açıkça paylaş! Aşka adım at... Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…