6 Mayıs Salı Koç Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Koç, bugün adeta duygusal bir rüzgarın içinden geçiyorsun... Yani bugün kalbinin derinliklerinde hissettiğin duyguların farkına varacaksın. Hislerine dair güçlü ve heyecan verici bu keşfin yanı sıra bir anda kıskançlık krizlerine de sürüklenebilirsin. Hatta söz konusu duygusal dalgalanmaların seni manipülatif davranışlara yönlendirmesi de mümkün.

Tam da bu noktada aşkın en temel prensibine tutunmalısın: Dürüstlük ve sadakat. İşte tüm bu duygusal iniş çıkışlara ve beklenmedik krizlere rağmen aşka sarılıp bu rüzgarları atlatabilirsin. Bununun için kalbinin derinliklerinde neler olduğunu, sevdiğin kişiye açık bir şekilde ifade etmek, hem senin hem de ilişkinin sağlığı için en doğru adım olacaktır. Bu dönemde, duygularını saklamak ve katı bir görüntü çizmeye çalışmak yerine, kalbindeki duyguları paylaşmak seni daha huzurlu ve mutlu hissettirecektir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...