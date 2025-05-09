10 Mayıs Cumartesi Terazi Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün, gökyüzünde dikkat çekici bir hareketlilik yaşanıyor. Gezegenler arasındaki dans, hayatına yeni bir ritim getirecek. İletişimin ve zekanın gezegeni Merkür, doğa ve güzelliklerin burcu Boğa'ya geçiş yapıyor. Bu geçişin etkisi, senin üzerinde biraz daha farklı ve belirgin bir şekilde hissedilecek.

Tam da bu noktada duygularını ifade etme biçimin değişebilir. Belki de flörtöz tavırların, bu dönemde biraz geride kalabilir. Hatta tam aksine fazla ciddi ve kararlı bir tavır benimseyebilirsin. Galiba aradığın, uzun vadeli bir ilişkide sıcak ve samimi bağlar kurmak... Kim bilir belki de hayatının aşkıyla bu dönemde karşılaşırsın! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...