9 Mayıs Cuma Terazi Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün kalbinin en gizli köşelerinde sakladığın duyguları, tüm cesaretini toplayıp, dışarıya vurmanın zamanı olabilir. Belki de bir süredir kendi içinde büyüttüğün fakat bir türlü dile getiremediğin bir aşkı itiraf edebilirsin. Ya da belki de partnerine karşı hislerini daha net ve açık bir dille ifade etme fırsatı bulabilirsin. Ama unutma, her güzel şeyin bir sonu vardır, değil mi?

Gerçek duygularını açığa vurduğunda, olası sonuçları göğüslemeye hazır olmalısın. Duygularını ifade ederken, cesur olmanın yanı sıra dikkatli de olman gerekiyor. Her şeyin sonuna geldiğinde, vedalaşmayı bilmeli ve yeni başlangıçlara cesaretle adım atabilmelisin. İçinde biriktirdiğin duyguları dışarıya dökmek için gereken cesareti bulman dileğiyle... Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…