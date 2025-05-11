12 Mayıs Pazartesi Terazi Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün senin için oldukça özel bir gün olabilir. Zira gizemli ve tutkulu Akrep burcunda parıldayan Dolunay, ilişkilerinde bazı duygusal değişimlere kapı aralayabilir. Belki de uzun süredir kalbini meşgul eden, kafanı karıştıran bir ilişki hakkında sonunda net bir görüşe sahip olabilirsin.

Şimdi kendi duygularınla ve uzun zamandır kaçtığın gerçeklerle yüzleşme vakti geldi diyebiliriz. Aman dikkat bu yüzleşme, seni bir ilişkinin sonuna götürebilir... Tabii her kapanan kapı, önünde bir başka bir kapı açabilir. Tam da bu noktada bu yüzleşme, daha önce hiç keşfetmediğin bir derinliğe ulaşmanı sağlayabilir ve ilişkini farklı bir boyuta taşıyabilir. Bakalım kazanan aşk mı olacak, yalnızlık mı? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…