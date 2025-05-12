13 Mayıs Salı Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün Merkür ile Plüton arasında güçlü bir açı oluşuyor. Bu durum, senin maddi güvenliğinle ilgili bazı korkuları ortaya çıkarabilir. Belki de bir süredir aklını kurcalayan bir yatırım, beklenmedik bir miras ya da ummadığın bir kişiden gelecek finansal destek elini güçlendirebilir.

Finansal anlamda rahat bir nefes almanı sağlayacak bu sürecin tadını çıkarsan iyi edersin. Korkularını aşıp yatırım ve girişimlere odaklanarak gücüne güç katabilirsin. Tabii önce güvenlik dediğin bu süreçte, risk almadan ilerlemenin bir yolunu da bulmalısın. Bu sayede elindeki parayı kolayca işleyebilir, hem kariyerinde hem de finansal hayatında başarıya ulaşmanı sağlayacak başarıyı da elde edebilirsin.

Aşk hayatına gelince... Romantik meselelerde de Merkür'ün etkisi altında kalabilirsin. Bu enerji, partnerinle arandaki güç dengesini biraz sarsabilir. Belki de bir tarafın diğerine göre daha fazla emek veriyor olması ya da içinizden birinin daha fazla sevmesi kalp kırıklıklarını da beraberinde getirebilir. İşte bu noktada duygusal hesaplaşmalar kaçınılmaz olacaktır. Bize soracak olursan, hiçbir şeyin eşit olamayacağını unutmamalısın. Ama eksik hissediyorsan da ayrılığı kabul etmeye hazır olmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…