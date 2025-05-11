12 Mayıs Pazartesi Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün Akrep Burcu'nda parıldayan Dolunay, para konularında sana bazı sürprizler getirebilir. Özellikle kendi cebinden çıkan paralar üzerinde biraz daha düşünebilir, belki de biraz fazla harcamış olabileceğinin farkına varabilirsin. Neyse ki şimdi cebini doldurma ve kaybettiklerini geri alma vakti.

Tam da bu noktada yeni bir gelir kapısı arayışına girebilir, belki bir yan iş ya da tamamen yeni bir iş fırsatı elde edebilirsin. Derler ki 'Kul sıkışmadan Hızır elini uzatmazmış.' İşte senin için Hızır'ın el uzatacağı vakit gelmiş gibi görünüyor. Bu aşamada kendine olan güveninle kazancın arasındaki ilişkiyi de daha net görmeye başlayabilirsin. Başaracaklarına inanarak kazanmaya odaklan, istediğini elde edeceksin!

Aşk hayatında ise, Dolunay'ın büyülü ışığı, ilişkilerinde bazı duygusal değişimlere yol açabilir. Kalbini uzun süredir meşgul eden bir ilişki hakkında belki de uzun zamandır beklediğin netliği bulabilirsin. Bu, bir yüzleşme anı olabilir ve bu yüzleşme seni ya bir ilişkinin sonuna ya da belki de daha önce hiç keşfetmediğin bir derinliğe götürebilir. Akrep burcunda meydana gelen Dolunay'ın getireceği bu değişimler ile birlikte hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Hadi aşkı kucakla! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…