10 Mayıs Cumartesi Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün söz konusu para olduğunda her zamakinden çok daha dikkatli olmalısın. Zira, Merkür'ün Boğa burcuna geçişiyle birlikte özellikle maddi ortaklıkların konusunda detaylara dikkat etmen gereken bir dönem başlıyor.

Tam da bu noktada bir kredi çekmeyi düşünüyorsun, miras konusuyla uğraşıyorsun ya da borçlarını ödeme planı yapıyorsun iki kez düşünmelisin. Adımlarını sağlam bir zeminde atmalı, hedeflerine bir anda ulaşmak ya da kazanmak için aldığın risklerden vazgeçmelisin. Bu aralar, güvenli limanlara yönelmek senin için en iyisi olabilir. Dikkatli ol!

Aşk hayatında ise Merkür’ün Boğa burcuna geçişin etkisi biraz daha farklı olarak hissedilecektir. Duygularını ifade etme şeklin üzerinde büyük bir etkisi olacak. O flörtöz tavırlarını biraz geride bırakıp daha ciddi ve kararlı bir tarz benimsemen gerekebilir. Hatta bu ara uzun vadeli ilişkiler radarında olmalı. Derinleşen bağlar ve huzursa aradığın bulacağını da söylemeden geçmeyelim! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...