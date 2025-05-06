7 Mayıs Çarşamba Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün önündeki engeller ortadan kalkıyor. Zira, Venüs ve Plüton arasındaki altmışlık açının etkisiyle kariyer hayatında gücünü ve etkini yeniden şekillendirme fırsatı bulabilirsin. Özellikle sorumluluk almak konusunda çekince yaşamıyorsan, etrafındakilerin saygısını kazanman kaçınılmaz olacak.

Öte yandan bugün alacağın stratejik kararlar, uzun vadede iş yaşamını olumlu yönde etkileyebilir. Hatta daha da önemlisi, kariyerinde bir dönüm noktası olabilir. Önüne çıkan engelleri ortadan kaldırmak konusunda da sorun yaşamayacak pratik çözümlerine odaklandığın başarıdan nasibini alacaksın.

Sıra aşka gelince sözlerin önemi artıyor! Merkür ve Chiron'un kavuşumu, kalbindeki bir yaranın üzerine nazikçe dokunuyor. Belki son zamanlarda yaşadığın bir tartışmanın ardından oluşan sessizlik, artık konuşulmak ve çözülmek istiyor. Bu kez kullanacağın kelimelerin daha yumuşak, daha anlayışlı ve iyileştirici olacaktır. Çünkü ne istediğini biliyor, nereden kırıldığını da açıkça hissediyorsun. Tek dikkat etmen ise gerekiyorsa ayrılığı kabul etmek ve aynı yerden kırılmaya bir daha izin vermemek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...