3 Mayıs Cumartesi Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün iç dünyanda bir yolculuğa çıkmak ve duygularını daha iyi anlamak için içten bir arzu duyabilirsin. Kendini daha iyi tanımak, iç dünyandaki karmaşayı çözümlemek ve hislerinle baş başa kalmak için kendine daha fazla zaman ayırman gerekebilir.

Tam da bu noktada Mars ile Plüton altmışlığının etkisiyle, ailevi konularda cesur adımlar atma gücün de artacaktır. Belki de uzun zamandır üzerinde düşündüğün bir konuda karar vermenin zamanı gelmiştir. Aile mirası ya da ortak mallara dair tartışmalarda isteklerini ve hislerini her zamankinden daha özgür bir şekilde itiraf edebilirsin. Zira iç dünyana yaptığın yolculukla ne istediğini çok daha iyi bileceksin.

Aşk hayatında ise, duygusal derinlik ihtiyacın artabilir. Artık yüzeysel ilişkiler, geçici flörtler için yeterli gelmeyebilir. Daha anlamlı, daha derin ve duygusal bağları güçlü ilişkiler arıyorsun, değil mi? Zira tüm bu arzularla duygularını dürüstçe paylaşmanın, karşılıklı anlayış ve yakınlığı artıracağı bir dönemdesin. Artık duygularını saklamak yerine, onları açıkça ifade etmek, ilişkinde daha sağlıklı bir iletişim kurmana yardımcı olacaktır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…