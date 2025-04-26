27 Nisan Pazar Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün eğitim hayatına odaklanmalısın. Belki bir süre önce yarım bıraktığın üniversite, yüksek lisans ya da akademik kariyer yolculuğuna geri dönmelisin. Zamanı önemsemeden, Boğa burcunda meydana gelen Yeni Ay'dan ilham alarak harekete geçmelisin. Kişisel gelişim ve ilerleme için harika bir dönem, bu fırsatı kaçırmamalısın.

Zira, Mars ile Plüton arasındaki karşıtlıktanda da güç alacaksın bu dönemde. Geleceğini şekillendirecek bir vizyon ile öğrendiğin her bilgiyle ufkun açılacak. Böylece özellikle de teknolojiden faydalanarak kariyerini şekillendirme fırsatı bulacaksın. Bugün ilk adımı atarsan, zamanla para ve güç de elde edeceksin!

Gelelim aşk hayatına! Boğa burcundaki Yeni Ay'dan ilham alarak kalbinin sesini de kulak vermelisin. Söz konusu duygular olduğunda mantığı bir kenara bırakmalı, aşka kapılmalısın... Bırak rüzgar nereye eserse oraya götürsün kalbin seni. Belki yeni bir aşk değil kapındaki ama gerçek aşk ve tanıdık bir yüz tıpkı kalbindeki gibi! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...