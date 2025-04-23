24 Nisan Perşembe Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün finansal anlamda yeni bir sayfa açmanın tam zamanı! Özellikle artık seni yoran ortaklıklar, miras, nafaka ya da vergi gibi konularda son düzlüktesin. Yeni bir düzen başlamak ve özgürlüğüne kavuşmak üzeresin. Artık ekonomini kendin düzenleyecek, paranı yöneyecek ve kararlarını kendin alacaksın.

Tabii bunun bir riski var! Zira kazanmak kadar kaybetmek de gerçek. Ancak endişelenmene gerek yok. Çünkü sen yeni bir düzen kurarak hayatında yepyeni sayfalar açabilirsin bugün. Venüs ile Kuzey Ay Düğümü kavuşumunda elde ettiğin güç ve kâr ile daha fazlasını da hedeflemelisin!

Sıra geldi aşka! Derin bağlar ve uzun vadeli ilişkilerden konuşmak pek mümkün değil bugün. Anlık hevesler ve tutkular gündeminde olabilir. Kuzey Ay Düğümü'nde tıpkı maddi konularda olduğu gibi kazanmak için hareket geçebilirsin. Aşk hayatında da özgürlük isteyerek ve biraz da keyfi olarak yalnızlaşabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...