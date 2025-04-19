20 Nisan Pazar Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün karşına çıkan olumsuzluklardan ve hatta krizlerden korkmamalısın. Aksine zorlu anlardan güç almalı, krizi fırsata çevirmelisin. Bir anda karşına çıkan kaosu yönetmeli, işleri dengeye sokarak farkını göstermelisin.

İçindeki denge arayışını destekleyen Mars ile Neptün arasındaki üçgen açıdan ilham alarak taşları yerli yerine oturtabilirsin, kendine güven! Bu hiç beklenmedik anda yaşanan sorunlar, sana güçlenme ve kendini gösterme fırsatı sunacaktır. Bu sayede yeteneklerini ve tecrübeni göstermenin ötesinde doğal bir lider olduğunu da kanıtlayabilir, hak ettiğin terfiyi alabilirsin.

Gelelim biraz daha romantik ve heyecanlı konulara. Partnerin duygularını anlayacak, ona karşı her zamankinden çok daha empatik olacaksın bugün. Bu sayede ilişkinizde yeni bir boyuttan, evlilikten ve hatta belki de çocuktan bahsetmek mümkün hale gelecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...