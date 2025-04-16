17 Nisan Perşembe Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün eğitim hayatına odaklanmalısın. Projeler, fikirler ve ilham verici düşünceler üretebilirsin. Yaratıcılığın, estetik ve tasarımsal bakış açından beslenerek ilham verici işler yapabilirsin. Başarılı olmak için uyandın adeta bu sabaha. Bu şansı kaçırmamalı, önünü açacak her fırsatı değerlendirerek fikirlerini topluluk içinde sesli söylemeyi de unutmamalısın.

Aman dikkat duyguların dikkatini dağıtmasın, bugün! Zira Merkür'ün etkisinde eski aşklar hatırlanabilir. Elin beklenmedik bir anda telefona gidebilir ve o mesaj atılabilir. İşte o zaman işler karışabilir. Hayatında biri varsa, süreç bir hayli zorlu olacaktır.

Ama bekarsan, eski aşkına şiirsel mesajlar ve metiyeler bile düzebilirsin. Tutkuların ve dürtülerinle anlık heveslere kapılmış gibisin. Geçmişe dönmek istemediğini fark ettiğinde her şey geç olmasın diye, yavaş ol deriz. Bir heves mi, yoksa gerçek arzu mu anlamadan hareket etmemen gereken bir dönemdesin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...