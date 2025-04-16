14 Nisan Pazartesi Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün ileriye bakma zamanı! İlkbahar ekinoksunda meydana gelen ilk dolunayın enerjisi hâlâ üzerinde. Bu yüzden ilerlemeye odaklanmalı, tıpkı baharın gelişi ve doğanın uyanışı gibi içinde çiçeklerin açmasına izin vermelisin. İzin ver ruhun çiçek açsın, yolun aydınlansın ve hayatın renklensin.

Güzellikler dolu bir hayatı hak ettiğini sen de biliyorsun. Ancak zaman zaman yaşadığın kararsızlıklar, belirsizlikler ve içinde bulamadığın motivasyon nedeniyle ilerleme fırsatını kaçırabiliyorsun. Lakin bugün kaçırmayacaksın. Hayatın adeta tüm renklerini görecek ve yüzünü geleceğe çevireceksin.

Geçmişe veda etmenin, hedeflerini yüksek tutmanın ve en iyiye ulaşmayı arzulamanın tam vakti. Her adımda kendinle gurur duyacak, hayattan da keyif alacaksın. Bol şans! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...