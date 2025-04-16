13 Nisan Pazar Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün aklın ve zarafetinle göz kamaştıracaksın. Burcunda meydana gelen Dolunaydan güç ve ilham alacak, ışığınla dikkatleri üzerine çekeceksin. Bilmeni isteriz, göz kamaştırıyorsun...

Tam da bu noktada burcunda konumlanan Ay'dan da güç aldığın aşikar. Kararsılıklardan ve belirsizliklerden kurtulup kendine bir yol çizmeye hazırsın. Bu süreçte Ay'ın yıl göstericiliğine inanarak duyguların ve sezgilerini takip edebilirsin, yanılmayacaksın.

Tüm ihtişamını ortaya çıkarırken kalbini çaldığın yabancıdan da söz etmeliyiz mutlaka. Senin için atan kalbe kulak versen iyi olur. Zira Dolunayda başlayan aşklar daim, yuvalar baki olur. Tabii söylemesi bizden, gökyüzüne inanması senden. Belki hemen değil ama zamanı geldiğinde ona kendini bırakabileceğine inanmak da iyi bir başlangıç olabilir, ne dersin? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...