10 Nisan Perşembe Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün duyguların ve mantığın arasında kalabilirsin. Kalbinin istediğini beynine, aklının kabul ettiğini gönlüne uyduramayabilirsin. Bu durum özellikle ikili ilişkilerinde gündeminde yer alabilir. Aman dikkat bu gelgitler sırasında partnerin ile ailen arasında sıkışabilirsin.

İşte bu noktada kararsızlıktan kurtulmak için Ay ile Güneş arasındaki güçlü enerjiden destek almalısın. Kalbinin derinlerindeki sesi bulmalı, seni mutlu eden yolu seçmelisin. “Her şeye rağmen” dediğin kişinin ya da kişilerin yanında olmalısın. Aynı zamanda güvende ve huzurlu olduğunu da hissebilirsin bu sayede! Tabii içindeki düğümleri çözecek bu karar seni geçmişe ve eski aşklara götürürse, şaşırma.

Tüm bunlar olurken iş hayatına dair önemli ve kritik kararları ise ertelemeyi bir düşün deriz. Mecbur değilsen, profesyonel hayatında düzen değişikliği yapma bugün! Bol şans! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...