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11 Nisan Cuma Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
11 Nisan 2025, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Karar verin; istediğiniz geçmiş mi, gelecek mi? Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Terazi ve yükselen Terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 11 Nisan Cuma gününüz nasıl geçecek? 11 Nisan Cuma günü Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün geçmiş kapını çalabilir! Hem de hiç beklemediğin bir anda, hiç beklemediğin bir kişi aracılığıyla... Eski bir dost, artık hayatında olmayan bir akraba ya da aşık bahane olabilir; eskileri hatırlamana. Geçmişin tozlu raflarından önüne düşen bazı gerçekler seni biraz yorabilir.

Aman dikkat, Merkür ve Kuzey Ay Düğümü kavuşumunda geçmiş ile gelecek arasında kalabilirsin. Bilinçaltının derinlerinde henüz bitmeyen hisler başına dert olabilir. Hem aklın hem kalbin karışırsa paniklememelisin. Bunun zamanla düzeleceğini bilmelisin önce. Hepsi geçecek, sular durulacak. Tabii gökyüzündeki hareketlilik son buldukça. Zaten sen de bu arada kararını vereceksin. Geçmiş mi istediğin, yoksa hiç yaşanmamış gelecek mi?

Özel hayatında yaşana bu karmaşa iş hayatına da yansıyabilir. Mevcut iş düzenini geçmişle karşılaştırabilirsin. Ancak bu adım lehine olacaktır, kendini geliştirmek için yeniliklerin peşine düşmeni de sağlayacaktır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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