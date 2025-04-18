19 Nisan Cumartesi Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün maddi anlamda beklenmedik fırsatlar doğabilir. Özellikle emlak, toprak, alım-satım ve hizmet sektörüne ilişkin fırsatlar gündemde olabilir Hiç beklemediğin bir anda karşına çıkan yatırım imkanıyla geleceğini şekillendirebilirsin.

Güneş, Boğa burcuna geçerken sana şans ve bereket getiriyor. Tam da bu noktada para kazanmak kadar sosyal hayatında da denge ve düzenin habercisi oluyor. Üzerindeki yüklerden kurtulmak, sosyal çevrende yeniliğe gitmek ve güvenli bir arkadaş ortamı oluşturmak gündeminde olabilir.

İşte bu aşamada ilişkinde artan kıskançlık ve aşırı bağlılık seni sıkabilir. Kendini güvende hissetmediğin bir ilişki söz konusu olabilir. Yani oradan koşarak uzaklaşma vakti! Toksik ilişkiler ve sana zarar veren bağlardan kaçınmalısın. Zira bu süreçte güzel duygularla bağlanabileceğin, sana huzur verecek zarif yakınlaşmalar da söz konusu olacaktır, güzel duygulara şans var. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...