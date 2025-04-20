21 Nisan Pazartesi Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, uzun zaman sonra kendini kararlı hissedeceksin. Zihinsel anlamda yaşadığın berraklık sayesinde iş ve kariyer hayatını şekillendireceksin. Görünen o ki belirsizlikler ve kararsızlıklardan kurtulduğun anda kendine yeni bir yol çizeceksin.

Ne istediğini bilerek başladığın gün içerisinde karşına çıkan teklifleri de hızlıca kabul edebilirsin. Haftanın henüz başında yeni ve heyecanlı bir yola giriyorsun. Bu yolda kendinden emin bir şekilde yürürsen uzun vadeli hedeflerine çok daha kısa zamanda ulaşabilirsin.

Hadi biraz da aşktan söz edelim! Mars etkisi ile beklenmedik, tutkulu ve sıra dışı yakınlaşmalar söz konusu olabilir. Zira romantik ilişkilerde egosantrik yaklaşımlar sergileyebilir ve aşkta liderlik savaşına girebilirsin. Açıkçası, sosyal hayatında ya da ruhsal anlamda yaşadığın iniş çıkışları bu sayede dengeleyebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…