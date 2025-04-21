22 Nisan Salı Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün zihnin harıl harıl çalışıyor desek yeridir! Zira düşüncelerinin hiç durmadığı ve sürekli üretmeye odaklandığın bir güne başlıyoruz. Üstelik bu üretkenlik sadece iş hayatı ile ilişkili olmayacaktır. Aklına sosyal hayatın ve romantik ilişkiler de dahil pek çok konuyla ilişkili yaratıcı fikirler gelecektir.

Belki de tüm sevdiklerini bir araya toplayarak düşüncelerini onlarla da paylaşabilirsin. Bu sayede dostlarından biri ya da bir aile üyesi ile birlikte iş kurma fikrine de kapılabilirsin, bizden söylemesi.

Canlı bir zihinle heyecanlı bir duygusal süreç yaşadığın aşikar. Bu süreçte sana kendini güçlü hissettirecek, fikirlerini uygulamaya koymak konusunda cesaret ve ilham verecek bir aşka da ihtiyaç duyabilirsin. Yoksa tüm sevdiklerinin önünde ona ilanı aşk mı etmeyi düşünüyorsun? Dikkatli karar ver, aşk bu bunun şakası yok! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…