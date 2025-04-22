23 Nisan Çarşamba Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün çokça kazanacakasın! Daha doğrusu Güneş ile Plüton arasındaki kare açı, iş hayatında güç dengesini değiştirecek. Senin içerisine dahil olmadığın güç mücadeleleri ve gerginlikler gündeme gelecek. Herkes bir şeylere acele ederken ya da rekabete kollarını sıvarken sen ise analitik yeteneklerini ve zekanı gösterme fırsatı bulacaksın.

Tartışmalardan ve gerginliklerden kaçınıp dengeyi bulacak, bu sayede istediğin düzeni kurabileceksin. En iyiyi yapmaya odaklan, son kararı veren ve sorunları çözen taraf sen olacaksın. Fırsatı iyi değerlendirirsen terfiyi hak edecek ve yükselme sürecini başlatacaksın.

Aşkta da denge ve huzur hakim olacak. Bekarsan, gökyüzünün yeni bir aşk vadetmediğini söylemeliyiz. Ancak mevcut ilişkindeki sorunların çözülmesi, aranızdaki aşkın tutkulu bir hale gelmesi pek yakındır. En önemlisi de gizli çatışmaların ve içten içe devam eden kavgaların açıkça dile getirilerek son bulması da bu dönemde mümkün olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...