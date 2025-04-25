26 Nisan Cumartesi Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün bir süredir beklediğin haberi alacaksın. Geciken evraklar, ödemeler ya da özürü alacaksın. Bu sayede hem maddi hem de manevi anlamda çok rahatlayacağına eminiz. Özellikle kapanan dava dosyaları ve lehine sonuçlanan hukuki süreçler özgürleşmeni de sağlayacaktır.

Hayatının kontrolünü eline aldığını hissettiğin bu süreçte kendine yeni bir yol çizmek gündeminde yer alabilir. İşte tam da bu noktada daha önce denemediğin işler ve pek de kimsenin aklına gelmemiş projeler gündeminde yer alabilir. Para ve güç kazanmaya hazırsın. Yeter ki hayat sana bir adım attığında sen de ona bir adım atmayı ve cesaretle harekete geçmeyi unutma.

Sıra geldi aşk hayatına! Hazırlanıyor musun, yoksa bir yolculuk mu var? Hafta sonuna renk katacak bir yolculuk ve arkadaşlarla çıkılan keyifli bir hafta sonu tatili aşkla dolabilir. Her zaman aklında olan o arkadaşlık, sonunda aşka dönüşebilir. Tabii eğer bir birlikteliğin varsa, partnerinle çıkacağın seyahatte aşkınızı tazeleyebilirsiniz. Tutku dolu bir hafta sonu seni bekliyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...