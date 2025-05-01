2 Mayıs Cuma Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün aşk hayatında biraz hareketlilik olacak gibi görünüyor. Tutkularının ve korkularının yüzeye çıktığı bu dönemde, kalbinin kapılarını bir kez daha eski bir aşka açabilirsin. Geçmişle yeniden yüzleşmeye hazır mısın, peki? Zira, Plüton’un Kova burcundaki geri hareketinin etkisi ile geçmişteki bir aşkın yeniden hayatına girmesi mümkün olabilir. 'Onun kalbini çalmasına izin verecek misin?' aslında esas soru bu!

Ayrıca, yaratıcı projelerinde de bazı yenilikler söz konusu olabilir. Eski fikirlerini yeniden değerlendirmenin tam zamanı! Zira eski bir projeni yeniden canlandırmanın ötesinde, geçmiş çalışmalarına yeni bir soluk da getirebilirsin.

İşte bu süreçte biraz sakin ve sabırlı olmalısın. Eskiyi restore ederken daha dikkatli davranmalı, uzun soluklu projeler ve başarılar için dikkatini toplamalısın. Bunu yaparsan, beklenmedik bir başarı ve kazanç kapısını aralayabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal..