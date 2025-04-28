29 Nisan Salı Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugünlerde astrolojik enerjilerin seninle dansı, iletişim becerilerini ön plana çıkarıyor. İster iş hayatında, ister eğitimde olsun, bu durum sana başarıyı getiriyor gibi görünüyor. Kendini ifade etme gücün ve aklınla başarıyı kucakladığın bu dönemde her anın kıymetini bilmeli, kazanmaya odaklanmalısın.

Tam da bu noktada dilini dengeli bir şekilde kullanma konusunda odaklanman gerektiğini söylemeliyiz. Özellikle de eleştirilere karşı nasıl tepki verdiğin ve kendini nasıl ifade ettiğin, iş hayatında nasıl bir pozisyon alacağını belirleyecek. Bu sayede iş hayatında daha görünür bir konuma gelebilir ve kontrolü elinde tutabilirsin. Sözlerini dikkatle seçmeli, biraz diplomatik ve politik olmalısın. Yoksa, nabza göre şerbet mi desek?

Şimdi de aşk hayatına bir göz atalım. Dün Boğa burcunda meydana gelen Yeni Ay'ın enerjisi, seni iletişim yoluyla etkileyen bir ilişkiye doğru çekebilir. Belki de yeni bir aşk kapıda! Yazışmaların dikkat çekici olabilir, belki de yüz yüze konuşamadığın şeyler mesajlarla itiraf edilebilir. Aşkı bulmak için her yol mübahtır, değil mi? Belki bir mesajla, belki bir mektupla... Kim bilir? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...