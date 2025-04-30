1 Mayıs Perşembe Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün, gökyüzünün enerjilerine dikkat etmelisin. Özellikle Venüs'ün Plüton ile arasındaki kare açının etkisiyle iş hayatın ve ortaklık ilişkilerinde bazı zorluklar söz konusu olabilir. Bu durum, özellikle ekip içi dinamikleri ve iş birliklerini etkileyebilir. Eski bir iş ortağınla ya da bir projenin yeniden gündeme gelmesi gibi durumlarla karşılaşabilirsin. Bu durumlar, kariyer hedeflerinin dönüşüm sürecine girmesine neden olabilir.

Bu süreçte, kendi bakış açını dayatmak yerine, ortak çözümler üretmeye odaklanman daha faydalı olacaktır. Özellikle sözleşmeler konusunda dikkatli olmanda fayda var. Bu dönemde, detayları gözden kaçırmamak önemli. Basit bir önlemle iş başla, mesala her maddeyi okumadan anlaşmaları imzalama!

Gelelim aşk hayatına! Venüs ve Plüton'un gergin açısının etkisi altında olduğumuz bu dönemde, daha sakin ve açık iletişimle olası krizleri fırsata çevirebilirsin. İlişkilerde güç savaşları kaçınılmaz gibi görünse de, bu durumu doğru yöneterek olumlu sonuçlar elde edebilirsin. Zira senin işin denge kurmak, değil mi? Partnerinle geçmişten gelen hesaplaşmalar yaşandığında bile gerilimi dengeleyebilirsin. Sakinliğinle aşkta da kazanacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…