5 Mayıs Pazartesi Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün ailevi meseleler, evin düzeni ve köklerinle ilgili konular ön plana çıkabilir. Ay tutulmasının güçlü etkisi ve çekimi altında, yaşam alanınla ilgili önemli kararlar almanı gerektirebilir. Belki de yeni bir eve taşınmayı düşünmeli ya da evindeki düzeni aidiyet hissini artıracak şekilde değiştirmelisin.

Öte yandan bu süreçte geniş ailenin neredeyse tüm üyelerini ilgilendiren bazı finansal kararlar da alman gerekebilir. Ortak malların ayrılması ile kendi hayatının kontrolünü eline almak isteyebilirsin. Bu yüzden haftanın henüz ilk gününde bazı hukuki süreçleri başlatabilir, maddi özgürlüğün için savaşmaya hazır olduğunu da hissedebilirsin.

Sıra geldi aşka! Akrep burcundaki Ay Tutulması'nın etkileri güven ihtiyacının artmasına neden olabilir. Bu dönemde, partnerinle arandaki bağın ne kadar sağlam olduğunu test etme ihtiyacı hissedebilirsin. Belki de ilişkinde bir sonraki adımı atmayı düşünüyorsun. Ancak bunun için önce ona güvenmelisin! Bekar Terazi burçları için ise bugün aşka adım atmak zor olabilir. Güven duygusuyla yaşadığın iniş çıkışlar seni aşka atılmaya engelleyebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...