4 Mayıs Pazar Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün geçmişte üzerine gitmekten kaçındığın işlere odaklanabilirsin. Belki de sen istemesen dahi biraz da canını sıkan bu iş konuları tekrar karşına çıkabilir. Tam da bu noktada geçmişe dair kapanmamış dosyaları kapatmayı başarabilirsin. Geçmiş borçlar ya da başarısızlıklara veda etmenin tam sırası.

Görünen o ki maddi ve manevi anlamda rahatlamanı sağlayacak bir süreç seni bekliyor. Haftanın son gününde araladığın bu pencere, geçmiş iş meselelerinin kapanması ile yeni fırsatların içeri girmesini sağlayabilir. Daha fazlasını istemelisin, çünkü başarılarla dolu bir gelecek için bu şart!

Aşk hayatınızda ise, biraz dikkatli olman gereken bir güne başlıyorsun. Partnerinle arandaki güç dengesi biraz sarsılabilir. Kendini savunurken, kırıcı olmamaya özen göstermelisin. Zira belki de uzun zamandır farkında olmadığın veya kabul etmekten kaçındığın duygularınla yüzleşme zamanı gelmiş olabilir. Geçmiş ve geleceğe dair odaklanman gereken çokça şey var anlaşılan. Bugünü hayatın tüm renkleriyle dolu geçirmen dileğiyle! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...