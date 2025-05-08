9 Mayıs Cuma Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün eğitim hayatında seni heyecanlandıracak bazı gelişme söz konusu olabilir. Belki de yeni bir kursa başlama fikri, belki de uzun zamandır hayalini kurduğun bir eğitim programına kabul edilme ihtimali... Ancak bu yeni vizyonu gerçekleştirmek için hemen harekete geçmek yerine, bir adım geri atıp durumu değerlendirmende fayda var.

Zira daha fazlasını elde edebilirsin! Mesela yaşadığın ülkede bir eğitim programı yerine yurt dışındaki projelerde danışman rolü üstlenebilirsin. Fikirlerini kendi başına araştırmak yerine bir AR-GE ekibinin parçası olarak büyümeye başlayabilirsin. Kendini göstermenin, fikirlerinle güçlenmenin ve akademik başarılarla geleceğini şekillendirmenin tam sırası. Hadi, göster kendini!

Aşk hayatında ise bugün, uzun zamandır kalbinin derinliklerinde sakladığın duygularını açığa çıkarma cesareti bulabilirsin. Belki de bir süredir içten içe beslediğin bir sevgiyi dile getirebilir, belki de partnerine karşı hissettiklerini daha açık bir şekilde ifade edebilirsin. Ancak her ilişkide bir son var değil mi? Gerçek hislerin ortaya saçıldığında olacakları göze almalısın. Duygularını ifade ederken hem cesur hem de dikkatli olmanda fayda var. Bitene veda edecek, yeni başlayanı kucaklayacak cesaretle içindekileri dışarıya dökmelisin! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…