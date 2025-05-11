12 Mayıs Pazartesi Koç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koç, bugün gizemli ve tutkulu Akrep Burcunda gerçekleşen Dolunay, maddi konular üzerinde derin düşüncelere dalmana neden olabilir. Borçların, alacakların veya ortaklaşa elde ettiğin gelirlerle ilgili belirsizlikler, Dolunay'ın aydınlattığı bu dönemde netleşmeye başlayabilir.

Artık ertelediğin kararları almanın zamanı da geldi. Bu süreçte iç sesini dinlemen ve sezgilerine güvenmen şart! Maddi konularda kontrolü yeniden eline almanı sağlayacak adımlar atacaksın, gücüne güç ve parana para katmaya da hazırsın! Tam da bu noktada riskli yatırımlar konusunda dikkatli olmayı unutma.

Aşk hayatında ise Dolunay'ın etkisiyle bastırdığın duyguların su yüzüne çıkabilir. Partnerinin seni tam anlamıyla anladığına dair kuşkuların varsa, bu dönemde bu konuda bir yüzleşme yaşaman da muhtemel. İçinde biriktirdiğin duygularını dürüstçe ifade etmek, seni hem ruhen hafifletecek hem de ilişkinin hangi yöne evrileceğini belirlemek konusunda yardımcı olacaktır. Kendine güven ve bu süreci olabildiğince bilinçli bir şekilde yönetmeye çalış. Taşlar sonunda yerine oturacaktır! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…