Sevgili Oğlak, bu hafta gökyüzü mide ve sindirim sistemini zorlayacak gibi görünüyor. Hayatının bu bölümüne biraz daha fazla dikkat etmen gerekebilir. Duygusal dalgalanmalarının, iştahın üzerinde bir etkisi olabilir. Belki bir anda kendini aç hissedebilir, belki de hiçbir şey yemek istemeyebilirsin.

Belki de haftanın sonuna doğru artık kendine biraz daha fazla zaman ayırabilirsin ve dinlenebilirsin. Bedeninin hızla dengeye gelmesine yardımcı olacak bu dinlenme süreci, kendini daha enerjik ve taze hissetmeni sağlayacaktır. Kendine bu küçük mola hakkını ver ve haftayı güzel bir şekilde tamamla. Bir de güzellik seanslarını ve cilt bakımlarını hafta sonuna sıkıştırmayı dene! Stresten uzaklaşmanı sağlayan bu güzellik seansları sindirim sistemine de iyi gelebilir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…