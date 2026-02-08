onedio
9 Şubat - 15 Şubat Oğlak Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

9 - 15 Şubat 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
08.02.2026 - 18:01

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 9 Şubat - 15 Şubat haftasında Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bu hafta gökyüzü mide ve sindirim sistemini zorlayacak gibi görünüyor. Hayatının bu bölümüne biraz daha fazla dikkat etmen gerekebilir. Duygusal dalgalanmalarının, iştahın üzerinde bir etkisi olabilir. Belki bir anda kendini aç hissedebilir, belki de hiçbir şey yemek istemeyebilirsin. 

Belki de haftanın sonuna doğru artık kendine biraz daha fazla zaman ayırabilirsin ve dinlenebilirsin. Bedeninin hızla dengeye gelmesine yardımcı olacak bu dinlenme süreci, kendini daha enerjik ve taze hissetmeni sağlayacaktır. Kendine bu küçük mola hakkını ver ve haftayı güzel bir şekilde tamamla. Bir de güzellik seanslarını ve cilt bakımlarını hafta sonuna sıkıştırmayı dene! Stresten uzaklaşmanı sağlayan bu güzellik seansları sindirim sistemine de iyi gelebilir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

