9 Şubat - 15 Şubat Oğlak Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Oğlak Burcu right-white
9 - 15 Şubat 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
08.02.2026 - 18:01

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 9 Şubat - 15 Şubat haftası Oğlak ve yükselen Oğlak burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının 9 Şubat - 15 Şubat haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bu hafta senin için para, değer ve güven kavramlarına odaklanacaksın! Merkür'ün Kova burcuna geçişiyle birlikte, maddi konulara dair planlarını bir kez daha gözden geçireceksin, sanki bir film repliği gibi. Kim bilir belki de yeni bir kazanç modeli ya da farklı bir iş fikri aklına gelebilir, belki de bu düşüncelerin hayatını tamamen değiştirecek bir dönemece sürükleyebilir.

Bu hafta, sanki bir dizi finali gibi Güneş ile Chiron altmışlığının etkisi ile ailenden gelen ve belki de seni bir şekilde sınırlayan “para kazanma” ya da “güvende olma” kalıplarını da iyileştirebilirsin. Şimdi kendi sınırlarını çizme ve kendi yolunu çizerek başarıya ulaşma şansı bulacaksın. Bu hafta, sanki bir ödül töreni gibi, hayatını yönetmek ve para kazanmak bu hafta senin her zamankinden özel ve başarılı hissettirecek. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

