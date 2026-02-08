Sevgili Oğlak, bu hafta senin için para, değer ve güven kavramlarına odaklanacaksın! Merkür'ün Kova burcuna geçişiyle birlikte, maddi konulara dair planlarını bir kez daha gözden geçireceksin, sanki bir film repliği gibi. Kim bilir belki de yeni bir kazanç modeli ya da farklı bir iş fikri aklına gelebilir, belki de bu düşüncelerin hayatını tamamen değiştirecek bir dönemece sürükleyebilir.

Bu hafta, sanki bir dizi finali gibi Güneş ile Chiron altmışlığının etkisi ile ailenden gelen ve belki de seni bir şekilde sınırlayan “para kazanma” ya da “güvende olma” kalıplarını da iyileştirebilirsin. Şimdi kendi sınırlarını çizme ve kendi yolunu çizerek başarıya ulaşma şansı bulacaksın. Bu hafta, sanki bir ödül töreni gibi, hayatını yönetmek ve para kazanmak bu hafta senin her zamankinden özel ve başarılı hissettirecek. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…