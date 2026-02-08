Sevgili Oğlak, bu hafta aşk hayatında Venüs'ün Balık burcuna geçişiyle adeta bir romantik film sahnesine adım atıyorsun. Bu dönemde, kelimelerden çok hislerin ve duyguların ön planda olacağı bir sürece giriyorsun. Sert ve keskin tavırlarını bir kenara bırakıp daha yumuşak, daha anlayışlı bir dil kullanman gerekiyor. Bir nevi aşkın lirik dilini konuşman gereken bir dönem bu.

Sevdiğin kişi, kalbinde onun için ne kadar yer ayırdığını anlamak isteyecek. Bu yüzden ona olan duygularını daha çok hissettirmen gerekecek. Aşkta biraz daha cesur olmanın ve kendini bu büyülü duyguya bırakmanın zamanı geldi. Sevgiyi hissetmek için hissettirmen de önemli, unutma.

Biraz da sınırlarını esnetip partnerine ayak uydurmaya ne dersin? Onun dünyasını daha iyi anlamak, onunla daha derin bir bağ kurmak için onun yolunu da keşfetme vakti geldi. Unutma, aşkta her iki tarafın da anlaşılması ve anlaması şart. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…