9 Şubat - 15 Şubat Oğlak Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Oğlak Burcu right-white
9 - 15 Şubat 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
08.02.2026 - 18:01

Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının aşkla imtihanını ve 9 Şubat - 15 Şubat haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının 9 Şubat - 15 Şubat haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bu hafta aşk hayatında Venüs'ün Balık burcuna geçişiyle adeta bir romantik film sahnesine adım atıyorsun. Bu dönemde, kelimelerden çok hislerin ve duyguların ön planda olacağı bir sürece giriyorsun. Sert ve keskin tavırlarını bir kenara bırakıp daha yumuşak, daha anlayışlı bir dil kullanman gerekiyor. Bir nevi aşkın lirik dilini konuşman gereken bir dönem bu.

Sevdiğin kişi, kalbinde onun için ne kadar yer ayırdığını anlamak isteyecek. Bu yüzden ona olan duygularını daha çok hissettirmen gerekecek. Aşkta biraz daha cesur olmanın ve kendini bu büyülü duyguya bırakmanın zamanı geldi. Sevgiyi hissetmek için hissettirmen de önemli, unutma.

Biraz da sınırlarını esnetip partnerine ayak uydurmaya ne dersin? Onun dünyasını daha iyi anlamak, onunla daha derin bir bağ kurmak için onun yolunu da keşfetme vakti geldi. Unutma, aşkta her iki tarafın da anlaşılması ve anlaması şart. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

