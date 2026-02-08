onedio
Oğlak Burcu right-white
9 - 15 Şubat 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
08.02.2026 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Oğlak ve yükselen Oğlak burçları 9 Şubat - 15 Şubat haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 9 Şubat - 15 Şubat haftan nasıl geçecek? Bu hafta Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarını neler bekliyor?

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bu hafta senin için para, değer ve güven kavramları adeta bir döngü oluşturacak. Merkür’ün Kova burcuna geçişiyle birlikte, maddi konulara dair planlarını bir kez daha gözden geçireceksin. Kim bilir belki de yeni bir kazanç modeli ya da farklı bir iş fikri aklına gelebilir, belki de bu düşüncelerin hayatını tamamen değiştirecek bir dönemece sürükleyebilir seni.

Öte yandan Güneş ile Chiron altmışlığının etkisi ile ailenden gelen ve belki de seni bir şekilde sınırlayan “para kazanma” ya da “güvende olma” kalıplarını da iyileştirebilirsin. Şimdi kendi sınırlarını çizme ve kendi yolunu çizerek başarıya ulaşma şansı bulacaksın. Bak gör, hayatını yönetmek ve para kazanmak bugün sana her zamankinden özel ve başarılı hissettirecek! 

Peki ya aşk? Aşk hayatına baktığımızda ise Venüs'ün Balık burcunda oluşu, kelimelerden çok hislerin konuştuğu bir süreci işaret ediyor. Sert ve keskin tavırlarını bir kenara bırakıp daha yumuşak, anlayışlı bir dil kullanman gerekecek. Sevdiğin kişi kalbindeki yerini keşfetmek isteyecek... Galiba biraz aşka bırakman gerek kendini. Sevgiyi hissetmek için hissettirmen de gerek. Biraz da sınırlarını esnetip partnerine ayak uydurmaya ne dersin? Onun yolunu da keşfetme vakti geldi, bizden söylemesi. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

