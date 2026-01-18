Sevgili Oğlak, haftanın ilk günü senin için çoğu zaman bir enerji deposu olmuştur, değil mi? Dün belki biraz zorlu geçmiş olabilir, belki de omuzlarında sanki tonlarca yük varmış gibi hissetmiş olabilirsin. Ancak bugün, o ağır yükün biraz hafiflemiş olduğunu hissediyorsun. İş hayatındaki sorumlulukların daha düzenli ve yönetilebilir bir hale geldiğini görüyorsun. Pazartesi senin için bir enerji kaynağı oluyor, senin enerjini tazeleyip yeniden yükseltiyor.

Tam da bu yüzden Yeni Ay'ın hemen ardından, uzun vadeli bir hedefinle ilgili önemli bir adım atma konusunda kendini hazır hissedebilirsin. Bu adım, belki de küçük bir ilerleme olabilir, ancak bu bile seni doğru yolda olduğuna dair güçlü bir hissiyatla doldurabilir. Disiplinli ve kararlı tutumun, her zaman olduğu gibi bugün de senin en büyük silahın olacak. Yeni hafta, sağlam adımlarla ilerliyorsun, başarılar! Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…