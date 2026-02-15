Sevgili Kova, bu hafta senin için oldukça özel bir dönem başlıyor. Kimlik değişimi ve bedensel farkındalığın artışı, senin bu haftaki ana temaların olacak. Burcunda meydana gelen Güneş Tutulmasının etkisiyle, aynaya baktığında kendinde belki de daha önce hiç fark etmediğin bir duruş, bir değişim görebilirsin. Bu, adeta bir kelebeğin koza döneminden çıkıp kanatlarını açması gibi bir süreç.

Bu geçici bir adaptasyon süreci olacak. Tıpkı bir aktörün yeni bir role girdiğinde beden dilini ve duruşunu değiştirmesi gibi, sen de bu yeni kimlikle birlikte bedeninin de pozisyonunu değiştireceksin. Bu süreçte kendini daha özgür, daha rahat hissedeceksin. Tabii şifa da bulacaksın... Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…