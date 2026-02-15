onedio
16 Şubat - 22 Şubat Kova Burcu Haftalık Burç Yorumu

Kova Burcu right-white
16 - 22 Şubat 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
15.02.2026 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Kova ve yükselen Kova burçları 16 Şubat - 22 Şubat haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 16 Şubat - 22 Şubat haftan nasıl geçecek? Bu hafta Kova ve yükselen Kova burçlarını neler bekliyor?

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bu hafta evrenin en güçlü enerjileri senin üzerinizde toplanıyor. Gökyüzünün en parlak yıldızı Güneş, burcunda tutulma yaşayarak hayatında yeni bir sayfa açıyor. Bu, kariyerinde, imajında ve hedeflerinde radikal bir başlangıç anlamına geliyor. Belki yeni bir işe başlama, belki mevcut pozisyonunda ciddi bir değişiklik ya da belki de hayatını tamamen farklı bir yön çizme fırsatı doğuyor.

Öte yandan Güneş ile Uranüs arasındaki kare açı da ev ve iş yaşamın arasındaki dengede ani bir karar almanı gerektirebilir. Belki yeni bir eve taşınma, belki ofisini değiştirme ya da belki de aile ile ilgili bir konunun gündeme gelmesi söz konusu olabilir. Bu değişiklikler ise seni daha özgür bir yaşam düzenine taşıyabilir. Tam da bu yüzden artık değişim için acele edebilirsin! 

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Venüs ile Jüpiter arasındaki üçgen açı, yüzünü güldürecek güzellikler getiriyor. Eğer bekar bir Kova burcuysan, bu hafta ani ama oldukça güçlü bir çekim yaşayabilirsin. Bu arada aşk planlarına uymayan bir rota çizerse sana, şaşırma! Öte yandan eğer bir ilişkin varsa, romantik bir hafta sonu sürprizi de kapıda. Birlikte çıkacağınız yolculuk seni bir hayli heyecanlandıracak gibi! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Astroloji Editörü
