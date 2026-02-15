Sevgili Kova, bu hafta evrenin en güçlü enerjileri senin üzerinizde toplanıyor. Gökyüzünün en parlak yıldızı Güneş, burcunda tutulma yaşayarak hayatında yeni bir sayfa açıyor. Bu, kariyerinde, imajında ve hedeflerinde radikal bir başlangıç anlamına geliyor. Belki yeni bir işe başlama, belki mevcut pozisyonunda ciddi bir değişiklik ya da belki de hayatını tamamen farklı bir yön çizme fırsatı doğuyor.

Öte yandan Güneş ile Uranüs arasındaki kare açı da ev ve iş yaşamın arasındaki dengede ani bir karar almanı gerektirebilir. Belki yeni bir eve taşınma, belki ofisini değiştirme ya da belki de aile ile ilgili bir konunun gündeme gelmesi söz konusu olabilir. Bu değişiklikler ise seni daha özgür bir yaşam düzenine taşıyabilir. Tam da bu yüzden artık değişim için acele edebilirsin!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Venüs ile Jüpiter arasındaki üçgen açı, yüzünü güldürecek güzellikler getiriyor. Eğer bekar bir Kova burcuysan, bu hafta ani ama oldukça güçlü bir çekim yaşayabilirsin. Bu arada aşk planlarına uymayan bir rota çizerse sana, şaşırma! Öte yandan eğer bir ilişkin varsa, romantik bir hafta sonu sürprizi de kapıda. Birlikte çıkacağınız yolculuk seni bir hayli heyecanlandıracak gibi! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…