16 Şubat - 22 Şubat Kova Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Kova Burcu right-white
16 - 22 Şubat 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
15.02.2026 - 18:01

Kova ve yükselen Kova burçlarının aşkla imtihanını ve 16 Şubat - 22 Şubat haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Kova ve yükselen Kova burçlarının 16 Şubat - 22 Şubat haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bu hafta aşk hayatında sürprizlerle dolu bir döneme girmeye hazır ol! Gökyüzünde Venüs ile Jüpiter arasında oluşan üçgen açı, aşk hayatına tatlı bir esinti getiriyor. Özellikle de bekar bir Kova burcuysan, bu hafta ilginç geçebilir. Beklenmedik bir anda, belki de hiç ummadığın bir kişiye karşı oldukça güçlü bir çekim hissedebilirsin. Bu çekim, belki de hayatının aşkı olabilir, kim bilir? 

Öte yandan eğer bir ilişkin varsa, bu hafta sonu romantizmin doruklarına çıkabilirsin. Partnerinle birlikte çıkacağın bir yolculuk, belki de bir kaçamak, seni oldukça heyecanlandıracak ve ilişkine yeni bir boyut katacak gibi görünüyor! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

