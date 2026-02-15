Sevgili Kova, bu hafta aşk hayatında sürprizlerle dolu bir döneme girmeye hazır ol! Gökyüzünde Venüs ile Jüpiter arasında oluşan üçgen açı, aşk hayatına tatlı bir esinti getiriyor. Özellikle de bekar bir Kova burcuysan, bu hafta ilginç geçebilir. Beklenmedik bir anda, belki de hiç ummadığın bir kişiye karşı oldukça güçlü bir çekim hissedebilirsin. Bu çekim, belki de hayatının aşkı olabilir, kim bilir?

Öte yandan eğer bir ilişkin varsa, bu hafta sonu romantizmin doruklarına çıkabilirsin. Partnerinle birlikte çıkacağın bir yolculuk, belki de bir kaçamak, seni oldukça heyecanlandıracak ve ilişkine yeni bir boyut katacak gibi görünüyor! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…