Sevgili Kova, bu hafta tüm dikkat ve ilgi tamamen senin üzerinde. Evrenin en güçlü ve ışıltılı enerjileri, senin üzerinde bir araya geliyor ve hayatında yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Güneş, burcunda bir tutulma yaşayarak, kariyerinde, imajında ve hedeflerinde yeni bir dönem, yeni bir başlangıç anlamına geliyor. Belki yeni bir işe adım atma, belki mevcut pozisyonunda ciddi bir değişiklik ya da belki de hayatını tamamen farklı bir yön çizme fırsatı kapını çalıyor.

Ama dur, daha bitmedi: Güneş ile Uranüs arasındaki kare açı da ev ve iş yaşamın arasındaki dengede ani bir karar almanı gerektirebilir. Belki yeni bir eve taşınma, belki ofisini değiştirme ya da belki de aile ile ilgili bir konunun gündeme gelmesi söz konusu olabilir. Bu değişiklikler, seni daha özgür bir yaşam düzenine taşıyabilir. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…