16 Şubat - 22 Şubat Kova Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Kova Burcu right-white
16 - 22 Şubat 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
15.02.2026 - 18:01

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 16 Şubat - 22 Şubat haftası Kova ve yükselen Kova burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Kova ve yükselen Kova burçlarının 16 Şubat - 22 Şubat haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bu hafta tüm dikkat ve ilgi tamamen senin üzerinde. Evrenin en güçlü ve ışıltılı enerjileri, senin üzerinde bir araya geliyor ve hayatında yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Güneş, burcunda bir tutulma yaşayarak, kariyerinde, imajında ve hedeflerinde yeni bir dönem, yeni bir başlangıç anlamına geliyor. Belki yeni bir işe adım atma, belki mevcut pozisyonunda ciddi bir değişiklik ya da belki de hayatını tamamen farklı bir yön çizme fırsatı kapını çalıyor.

Ama dur, daha bitmedi: Güneş ile Uranüs arasındaki kare açı da ev ve iş yaşamın arasındaki dengede ani bir karar almanı gerektirebilir. Belki yeni bir eve taşınma, belki ofisini değiştirme ya da belki de aile ile ilgili bir konunun gündeme gelmesi söz konusu olabilir. Bu değişiklikler, seni daha özgür bir yaşam düzenine taşıyabilir. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Astroloji Editörü
