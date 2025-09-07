8 Eylül - 14 Eylül İkizler Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bu hafta senin için biraz hızlı geçecek gibi görünüyor. Ay ile Mars'ın karşıtlık etkisini özellikle haftanın orta günlerinde yoğun bir şekilde hissedeceksin. Gökyüzünün bu iki büyük gücünün karşıtlığı, hayatının bazı alanlarında hızlı değişimlere neden olabilir.

Aşk hayatında da bu etkileri görmeye hazır ol. Belki biraz gerilimli bir dönem seni bekliyor olabilir ama heyecan da tam burada başlıyor, değil mi? Hafta boyunca kendini hissettirecek olan bu astrolojik transit sırasında küçük çaplı tartışmalar yaşanabilir. Zaten aşkta her şey mümkün, değil mi? Biraz tansiyon yükselebilir, belki biraz da sesler yükselir ama sonunda aşkın ateşi, seni ve partnerini yeniden bir araya getirecektir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…