8 Eylül - 14 Eylül İkizler Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

İkizler Burcu right-white
8 - 14 Eylül 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 8 Eylül - 14 Eylül haftasında İkizler ve yükselen İkizler burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bu hafta senin için biraz karmaşık başlayabilir. Belki biraz dağınık hissedebilirsin, belki de biraz enerjiniz düşük olabilir. Ancak merak etme, bedenin sana bazı ipuçları verecek ve bu ipuçlarına kulak vererek kendine daha çok özen göstermen gerektiğini anlayacaksın.

Özellikle haftanın ortasına doğru Ay ile Mars karşıtlığı nedeniyle sinir sistemin biraz hassaslaşabilir. Bu dönemde kahve, çay ya da şekerli gıdaların cazibesine kapılmamanı öneririz. Bu tür uyarıcılar yerine, vücudunun suya ihtiyacı olduğunu unutma. Haftanın sonuna doğru ise zihinsel yoğunluğun artabilir. Belki de biraz ara vermenin ve dinlenmenin zamanı gelmiştir, ne dersin? Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

