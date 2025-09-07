8 Eylül - 14 Eylül İkizler Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bu hafta senin için biraz karmaşık başlayabilir. Belki biraz dağınık hissedebilirsin, belki de biraz enerjiniz düşük olabilir. Ancak merak etme, bedenin sana bazı ipuçları verecek ve bu ipuçlarına kulak vererek kendine daha çok özen göstermen gerektiğini anlayacaksın.

Özellikle haftanın ortasına doğru Ay ile Mars karşıtlığı nedeniyle sinir sistemin biraz hassaslaşabilir. Bu dönemde kahve, çay ya da şekerli gıdaların cazibesine kapılmamanı öneririz. Bu tür uyarıcılar yerine, vücudunun suya ihtiyacı olduğunu unutma. Haftanın sonuna doğru ise zihinsel yoğunluğun artabilir. Belki de biraz ara vermenin ve dinlenmenin zamanı gelmiştir, ne dersin? Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…