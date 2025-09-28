onedio
İkizler Burcu
29 Eylül Pazartesi İkizler Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

29 Eylül 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. İkizler ve yükselen İkizler burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 29 Eylül Pazartesi günü İkizler ve yükselen İkizler burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 29 Eylül Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün enerjini hissetmek için mükemmel bir gün. Zihinsel ve bedensel enerjin, bir senfoni orkestrası gibi mükemmel bir uyum içinde çalışıyor. Bu uyum, senin için bir enerji patlaması yaratıyor ve seni gün boyunca canlı tutuyor.

İşte bu enerji patlamasının arkasındaki güç, Mars ile Sirius kavuşumu. Bu kavuşum, sezgisel karar alma kapasiteni öyle bir artırıyor ki, hangi hareketlerin veya nefes tekniklerinin sana enerji getirdiğini anında fark etmen mümkün olacak. Ama dikkat! Bugün ani düşünce dalgalanmalarına kapılmak yerine, bilinçli ve ritmik uygulamalarla enerjini yönetmeye çalışmalısın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

