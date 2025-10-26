Sevgili İkizler, bu hafta romantik enerjiyi Merkür'ün Yay burcunda yaptığı hareket belirliyor. Bu hareket, aşk hayatına yeni bir boyut kazandırıyor, tıpkı bir filmde yeni bir sahneye geçmek gibi. İlişkine yeni bir bakış açısı kazandıracak bu enerji, seni ve partnerini daha özgür ve yaratıcı bir iletişim kurmaya teşvik ediyor.

Eski düşünce kalıplarını bir kenara bırakmanın zamanı geldi. Artık onları bir çekmecenin en arka köşesine kaldırabilirsin. Şimdi, partnerinle daha özgür ve yaratıcı bir iletişim kurabilirsin. Bu, ilişkinde yeni bir sayfa açmak demek. Bu sayede bağların daha derin ve anlayışlı bir hal alacak. Tıpkı okyanusun derinliklerine dalıp daha önce görmediğin güzellikleri keşfetmek gibi. Bu hafta ilişkindeki bu pozitif değişim, seni ve partnerini mutlu edecek. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…